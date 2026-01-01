Кучеров набрал 2 очка в 4 матчах подряд – сегодня 1+1 с «Анахаймом». У форварда «Тампы» 18+33 за 35 игр в сезоне НХЛ
Кучеров набрал 2 очка в 4 матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче против «Анахайма» (4:3 ОТ).
32-летний россиянин набрал по два очка в каждой из четырех последних игр регулярного чемпионата НХЛ.
В текущем сезоне на его счету 51 (18+33) очко в 35 матчах при полезности «плюс 14».
