Кучеров набрал 2 очка в 4 матчах подряд – сегодня 1+1 с «Анахаймом». У форварда «Тампы» 18+33 за 35 игр в сезоне НХЛ

Кучеров набрал 2 очка в 4 матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче против «Анахайма» (4:3 ОТ).

32-летний россиянин набрал по два очка в каждой из четырех последних игр регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне на его счету 51 (18+33) очко в 35 матчах при полезности «плюс 14».