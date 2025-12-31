🎅 Спортс’’ поздравляет с Новым годом!

Друзья, Спортс’‘ поздравляет вас с Новым годом!

Спасибо вам за то, что вместе с нами следите за спортом во всех его проявлениях – обсуждаете рекорды и достижения, наслаждаетесь красотой самых разных видов, полемизируете с яркими спикерами, радуетесь победам и грустите из-за неудач.

Пусть новый год принесет меньше тревог и больше радости, а ваши любимые спортсмены и команды побеждают.

С праздником! ❄️🎄🎁