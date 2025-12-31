У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»
Александр Овечкин набрал 34-е очко в сезоне.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 34-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Российский хоккеист ассистировал Джастину Сурдифу в матче против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата (3:1, второй период).
Теперь в активе Овечкина 34 (15+19) балла в 40 играх сезона. По этому показателю он устпает в команде лишь Тому Уилсону, у которого 38 (20+18) очков в 39 матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости