У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»

Александр Овечкин набрал 34-е очко в сезоне.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин набрал 34-е очко в текущем сезоне НХЛ .

Российский хоккеист ассистировал Джастину Сурдифу в матче против «Рейнджерс » в рамках регулярного чемпионата (3:1, второй период).

Теперь в активе Овечкина 34 (15+19) балла в 40 играх сезона. По этому показателю он устпает в команде лишь Тому Уилсону, у которого 38 (20+18) очков в 39 матчах.