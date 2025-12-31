Лямкин показал последствия перелома лицевой кости – на фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой

Никита Лямкин показал, как его семья встречает Деда Мороза и Снегурочку.

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин выложил новогоднюю фотографию.

На снимке дети 29-летнего хоккеиста встречают Деда Мороза и Снегурочку.

На этом изображении также видны последствия повреждения лица, полученного игроком. У него диагностирован перелом лицевой кости .

Фото: instagram.com/stories/nikita_lyamkin/

В нынешнем сезоне в активе Лямкина 25 (3+22) баллов в 41 игре при показателе полезности «плюс 9».