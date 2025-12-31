У Панарина 41 (14+27) очко в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном»

Панарин набрал 40-е и 41-е очко в сезоне.

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин набрал 40-е и 41-е очко в сезоне.

Российский хоккеист на 20-й минуте первого периода матча НХЛ против «Вашингтона » помог партнеру сравнять счет.

Артемий бросил по воротам от синей линии. Сперва шайбу записали на россиянина. Однако позже гол отдали Винсенту Трочеку, который на пятаке подставил клюшку.

На 36-й минуте Панарин выступил в роли одного из ассистентов при голе Адама Фокса.

Теперь на счету Панарина 14 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 41 матче текущего сезона. 34-летний хоккеист – лидер по очкам в составе «Рейнджерс». Его подробная статистика выступлений здесь .