  • У Панарина 41 (14+27) очко в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном»
У Панарина 41 (14+27) очко в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном»

Панарин набрал 40-е и 41-е очко в сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 40-е и 41-е очко в сезоне. 

Российский хоккеист на 20-й минуте первого периода матча НХЛ против «Вашингтона» помог партнеру сравнять счет.

Артемий бросил по воротам от синей линии. Сперва шайбу записали на россиянина. Однако позже гол отдали Винсенту Трочеку, который на пятаке подставил клюшку.

На 36-й минуте Панарин выступил в роли одного из ассистентов при голе Адама Фокса.

Теперь на счету Панарина 14 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 41 матче текущего сезона. 34-летний хоккеист – лидер по очкам в составе «Рейнджерс». Его подробная статистика выступлений здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
