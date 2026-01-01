«Питтсбург» выменял Замулу у «Филадельфии» на Томазино

Замула перешел из одного пенсильванского клуба НХЛ в другой.

«Питтсбург» и «Филадельфия » произвели обмен.

«Флайерс» отдали 25-летнего защитника Егора Замулу и забрали 24-летнего нападающего Филипа Томазино. Обмен подтвердил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Питтсбурга » Кайл Дубас .

Замула в текущем сезоне провел 13 матчей в НХЛ за «Филадельфию». На счету россиянина одна результативная передача, его показатель полезности – «плюс 4».

Томазино в этом сезоне провел 9 матчей в НХЛ за «Питтсбург». На счету канадца одна результативная передача, его показатель полезности – «минус 2».

Контракт Замулы будет действовать до окончания сезона. Кэпхит – 1,7 миллиона долларов. Летом 2026-го хоккеист должен стать ограниченно свободным агентом.

Контракт Томазино также рассчитан до окончания сезона. Кэпхит – 1,75 миллиона долларов. Летом 2026-го форвард должен стать ограниченно свободным агентом.

Детальную статистику выступлений Замулы в НХЛ можно посмотреть здесь , а статистику Томазино – здесь .