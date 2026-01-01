«Питтсбург» выменял Замулу у «Филадельфии» на Томазино
«Питтсбург» и «Филадельфия» произвели обмен.
«Флайерс» отдали 25-летнего защитника Егора Замулу и забрали 24-летнего нападающего Филипа Томазино. Обмен подтвердил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.
Замула в текущем сезоне провел 13 матчей в НХЛ за «Филадельфию». На счету россиянина одна результативная передача, его показатель полезности – «плюс 4».
Томазино в этом сезоне провел 9 матчей в НХЛ за «Питтсбург». На счету канадца одна результативная передача, его показатель полезности – «минус 2».
Контракт Замулы будет действовать до окончания сезона. Кэпхит – 1,7 миллиона долларов. Летом 2026-го хоккеист должен стать ограниченно свободным агентом.
Контракт Томазино также рассчитан до окончания сезона. Кэпхит – 1,75 миллиона долларов. Летом 2026-го форвард должен стать ограниченно свободным агентом.
Детальную статистику выступлений Замулы в НХЛ можно посмотреть здесь, а статистику Томазино – здесь.