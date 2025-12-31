Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»
Александр Овечкин поздравил с Новым годом.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил болельщиков с Новым годом.
Овечкин, его жена Анастасия и сыновья Сергей и Илья записали видеообращение.
«Поздравляем всех с Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего самого наилучшего, благополучия. Всех обнимаем», – сказал Александр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Индилайт»
