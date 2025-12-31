Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»

Александр Овечкин поздравил с Новым годом.

Российский нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин поздравил болельщиков с Новым годом.

Овечкин, его жена Анастасия и сыновья Сергей и Илья записали видеообращение.

«Поздравляем всех с Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего самого наилучшего, благополучия. Всех обнимаем», – сказал Александр.