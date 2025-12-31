  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»
1

Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»

Депутат Хамитов отметил профессионализм Александра Овечкина.

Депутат Госдумы Амир Хамитов ответил на вопрос о лучшем спортсмене 2025 года. 

«Безусловно, лучшим российским спортсменом 2025 года я считаю Александра Овечкина. Его результаты – это не разовый успех, а многолетняя стабильность на высочайшем уровне мирового спорта.

Овечкин – пример того, как профессионализм, характер и внутренняя дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах мира.

Кроме того, он давно стал символом российского спорта, человеком, которого уважают и болельщики, и соперники», – сказал Хамитов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Амир Хамитов
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
Государственная дума
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
У Панарина 40 (15+25) очков в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» забил «Вашингтону»
4 минуты назад
МЧМ-2026. Канада сыграет с Финляндией, США против Швеции, Чехия встретится с Латвией
29 минут назадLive
Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»
40 минут назадВидео
Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Анахайма», «Сан-Хосе» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Бостона»
53 минуты назадLive
Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет – мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»
сегодня, 15:50
Татьяна Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»
сегодня, 15:22
Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение – надо будет 100 лет, чтобы его побить»
сегодня, 14:52
Президент КХЛ Морозов поздравил с Новым годом: «Пусть бой курантов возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас»
сегодня, 14:41
Кучеров – 3-й в рейтинге правых вингеров по итогам 2025-го по версии Daily Faceoff. Пастрняк – 1-й, Марнер – 2-й, Рантанен – 5-й
сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
сегодня, 16:33
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
сегодня, 14:14
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
сегодня, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
сегодня, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
сегодня, 11:03
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
сегодня, 10:50
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45