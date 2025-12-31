Депутат Хамитов отметил профессионализм Александра Овечкина.

Депутат Госдумы Амир Хамитов ответил на вопрос о лучшем спортсмене 2025 года.

«Безусловно, лучшим российским спортсменом 2025 года я считаю Александра Овечкина . Его результаты – это не разовый успех, а многолетняя стабильность на высочайшем уровне мирового спорта.

Овечкин – пример того, как профессионализм, характер и внутренняя дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах мира.

Кроме того, он давно стал символом российского спорта, человеком, которого уважают и болельщики, и соперники», – сказал Хамитов.