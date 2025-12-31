Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»
Депутат Хамитов отметил профессионализм Александра Овечкина.
Депутат Госдумы Амир Хамитов ответил на вопрос о лучшем спортсмене 2025 года.
«Безусловно, лучшим российским спортсменом 2025 года я считаю Александра Овечкина. Его результаты – это не разовый успех, а многолетняя стабильность на высочайшем уровне мирового спорта.
Овечкин – пример того, как профессионализм, характер и внутренняя дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах мира.
Кроме того, он давно стал символом российского спорта, человеком, которого уважают и болельщики, и соперники», – сказал Хамитов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости