Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет – мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выступил с новогодним обращением.

«Новый год – один из самых любимых и светлых праздников. Мы всегда с особым нетерпением ждем этих замечательных дней. Ведь они дарят нам возможность общения с самыми родными и близкими людьми, предчувствие чего-то хорошего и радостного, надежд на то, что все самые сокровенные мечты сбудутся.

Мы всегда ждем, что наша жизнь будет лучше и веселее, мы верим в то, что наступающий год принесет нам только хорошее. Мы дарим подарки и радуемся знакам внимания от тех, кого любим.

С Новым годом! От всего сердца желаю вам праздничного настроения, здоровья, любви, удачи, и новых побед! Пусть все мечты станут явью, надежды сбудутся, а хорошие сюрпризы и впечатления не заставят себя ждать!

От всего сердца благодарю вас за то, что любите хоккей! Именно ваше внимание, ваши эмоции и ваш интерес делают наш любимый вид спорта общенациональным. Хоккей – это наша жизнь, хоккей – это наша гордость. Искренне поздравляю всю нашу огромную хоккейную семью – тех, кто играет и тренирует, кто приводит детей в ДЮСШ и на матчи профессионалов, кто работает на благо хоккея и кто болеет за сборные команды России. Спасибо вам за то, что мы вместе! Занимайтесь хоккеем, уделяйте время здоровому образу жизни! И пусть в 2026-м хоккей продолжает объединять нас и дарить радость!

Уходящий 2025-й мы провожаем с хорошим настроением. Выигран главный домашний турнир сезона – Кубок Первого канала. В этом он в 20-й раз прошел под этим названием, и впервые – в Новосибирске. Мини-юбилей получился великолепным! Отличных оценок заслужили и результат, и атмосфера, и эмоции. На трибунах были аншлаги, а сборная заняла первое место. Красивый атакующий хоккей, 12 голов в двух матчах, активная интересная игра и победы – так и должна выступать национальная команда, чтобы радовать миллионы болельщиков по всей стране.

Развитие института сборных – одна из ключевых задач ФХР. Мы даем хоккеистам международную практику, вывозим лучшие команды в регионы, проводим турниры для всей вертикали наших команд – юниорских, молодежных, взрослых. Много внимания уделяется детскому хоккею. Растет количество и качество соревнований. Проводим большое количество мастер-классов в самых разных частях страны – от Норилська до Сочи, от Чукотки до Калининграда. Занимаемся внедрением Национальной программы подготовки хоккеистов, в которой собраны самые передовые и эффективные методики работы с детьми и юниорами. По этой программе уже работают детские школы в половине регионов России.

В уходящем году прошел юбилейный, двадцатый сбор «Школы Владислава Третьяка», где самые одаренные юниоры страны получают возможность приобщиться к самым лучшим наработкам всех эпох, узнать те секреты, которые помогут им пробиться на самый верх.

Очень важно прививать молодежи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой. В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд – в том числе и сборных.

Много сделано в сфере популяризации здорового образа жизни и нашего спорта. И, конечно, обучаем не только спортсменов. Но и тренеров, судей, других специалистов по хоккею – за 2025-й через наши программы прошли сотни человек.

В клубных и международных турнирах развиваются, мужают наши игроки, зажигаются новые звездочки, заявляют о себе новые тренерские имена. В 2025-м у нас было много причин для радости за спортивные подвиги наших ребят. Тот же Александр Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет. В будущем историки спорта назовут наше время эпохой Овечкина. А мы с вами счастливы от того, что видели великое достижение величайшего хоккеиста своими глазами, в режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки – и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Трехкратный чемпион мира и многолетний лидер сборной России продолжает быть лицом нашего вида спорта, человеком, вносящим самый большой вклад в его популяризацию.

Овечкин – человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия. Он учит соотечественников любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнерам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед!

Как вратарь не могу не отметить и выдающиеся достижения Бобровского, который также входит в число величайших спортсменов нашей эпохи. Два Кубка Стэнли – по числу побед он на первом месте среди всех наших голкиперов, когда-либо игравших в НХЛ.

2025-й был для Бобровского особенным. Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надежности оно может демонстрировать. Но в плей-офф он сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах, – это что-то невероятное, его спасения можно пересматривать бесконечно. Причем лучше всего он играет в самых главных матчах – это черта истинно великого вратаря. Бобровский в уходящем году – лучший голкипер планеты.

Хотел бы похвалить хоккеистов, выступавших на Кубке Первого канала. Для игроков всегда большая честь получить вызов в сборную, одеть свитер с гербом и играть за свою страну, как играли мы. Ребята молодцы, что проявили ответственность и постарались показать себя с самой лучшей стороны.

На турнире в Новосибирске у нас была команда профессионалов, подающих пример правильного отношения к делу, стремления порадовать соотечественников игрой и результатом. Хоккеисты выкладывались с первой до последней секунды, старались сыграть как можно лучше, проявить себя и отработать на команду. Поэтому и одержали яркую победу на турнире.

И, конечно, огромное спасибо всем болельщикам, которые следят за нашей работой, посещают турниры, переживают за русских хоккеистов с трибун и у телеэкранов. Ваши эмоции вдохновляют нас на новые свершения! Вот и в наступающем 2026-м будем работать на благо отечественного хоккея. Задач и планов очень много. Продолжим делать все, что в наших силах, для возвращения на международные турниры, тем более что посыл от МОК уже прозвучал.

Одним из главных приоритетов остается работа на будущее – по всем направлениям, в которых мы трудимся сейчас. Вертикаль сборных команд, обучение тренеров и других специалистов, внедрение инноваций и передовых методик в процесс подготовки игроков, развитие системы детско-юношеских соревнований.

Все аспекты хоккейного прогресса очень важны, мелочей не бывает. Тем более что во многих областях мы в числе лидеров. Например, совместный проект ФХР и центра «Сириус» по спортивной и образовательной подготовке лучших юниоров страны – уникальный, не имеющий аналогов в мире и с точки зрения качества сборов, и их доступности, и возможностей, которые открываются для ребят из всех регионов. Продолжим работу по строительству катков. Будем укреплять партнерство с дружественными странами в сфере хоккея.

Задачи многогранны, и мы понимаем, чего хотим добиться в 2026-м. Надеюсь, наступающий год будет не менее плодотворным, чем уходящий 2025-й. Мы приготовим для вас много увлекательных событий. Спасибо, что были рядом с нами и вместе с нами. И с Новым годом!» – сказал Третьяк.