Татьяна Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»

Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим спортсменом года.

«Овечкин – спортсмен года. Правильно, что его достижение признали. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших.

Кто из фигуристов может приблизиться к его успехам? Мы пока дисквалифицированы, не выходили на международные соревнования. Когда выйдем на них, тогда и будем говорить», – сказала Тарасова.

