Татьяна Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»
Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом года.
«Овечкин – спортсмен года. Правильно, что его достижение признали. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших.
Кто из фигуристов может приблизиться к его успехам? Мы пока дисквалифицированы, не выходили на международные соревнования. Когда выйдем на них, тогда и будем говорить», – сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова: «Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости