Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение – надо будет 100 лет, чтобы его побить»

Валерий Каменский: чтобы побить рекорд Овечкина, понадобится 100 лет.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о лучшем спортсмене 2025 года в России.

– Кого бы вы назвали спортсменом года? Александра Овечкина или кого-то еще?

– Вы уже назвали – это Овечкин , у него мировой рекорд. Такое достижение бывает очень, очень редко. Думаю, надо будет столетие, чтобы его побить.

– Что вы желаете Овечкину на Новый год?

– Желаю здоровья, исполнения желаний. Чтобы он дольше играл и радовал нас своей игрой и своими голами. Чтобы семья и дети радовали, все были здоровы.

– И чтобы вы хотели пожелать нашему хоккею?

– Возвращения на мировой уровень и Олимпийские игры. Хотелось бы пожелать, чтобы у нас больше воспитывалось талантов уровня Овечкина, чтобы молодежь больше занималась хоккеем.

КХЛ желаю, чтобы лига еще развивалась, чтобы было больше конкуренции и зрителей на трибунах, чтобы хоккей радовал болельщиков своими результатами, – сказал Каменский.

