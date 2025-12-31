Президент КХЛ Морозов поздравил с Новым годом: «Пусть бой курантов возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас»

  • Спортс
2

Президент КХЛ Морозов поздравил болельщиков и партнеров лиги с Новым годом.

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил болельщиков, игроков, тренеров и партнеров лиги с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры.

2025 год навсегда останется в нашей памяти как время ярких побед и знаковых свершений – и на льду, и за его пределами. Лига стала еще более конкурентной и непредсказуемой, и в этом заслуга каждого – команды КХЛ, клубов, игроков, тренеров и, конечно, болельщиков.

Уходящий год во многом получился историческим. Впервые финал плей-офф прошел в мае, и десятки тысяч зрителей поддерживали «Локомотив» и «Трактор» на улицах Ярославля и Челябинска. Был побит казавшийся вечным рекорд Сергея Мозякина, и лучшим бомбардиром в истории лиги стал Вадим Шипачев.

Мы обрели нового чемпиона: «Локомотив» завоевал первый Кубок Гагарина. Уверен, что эти и многие другие мгновения навсегда останутся в сердцах болельщиков из разных уголков России, Беларуси, Казахстана, Китая и всего мира.

Особая благодарность – партнерам. Ваша поддержка и доверие позволяют лиге не только проводить турнир высочайшего уровня, но и осуществлять масштабные проекты. Мы очень ценим это сотрудничество.

Главная сила любого спорта – это болельщики. Мы благодарны вам за безграничную преданность, за голоса на трибунах и у экранов, за искреннюю любовь к хоккею. Эта энергия – наш главный двигатель. Она мотивирует лигу и клубы становиться лучше, развивать и прославлять хоккей.

Пусть наступающий год принесет под елку подарки и новые незабываемые хоккейные истории. Пусть бой курантов, словно стартовый свисток, возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас! С Новым годом!

С уважением, президент КХЛ Алексей Морозов», – сказано в сообщении.

Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
