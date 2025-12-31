Кучеров – 3-й в рейтинге правых вингеров по итогам 2025-го по версии Daily Faceoff. Пастрняк – 1-й, Марнер – 2-й, Рантанен – 5-й

Кучеров стал 3-м в рейтинге правых вингеров НХЛ в 2025-м по версии Daily Faceoff.

Daily Faceoff поставил Никиту Кучерова на третье место в рейтинге правых вингеров в календарном 2025 году.

За основу брались индивидуальные выступления в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, а также на Турнире четырех наций.

Список выглядит следующим образом:

1. Давид Пастрняк («Бостон»);

2. Митч Марнер («Торонто» / «Вегас»);

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

4. Сэм Райнхарт («Флорида»);

5. Микко Рантанен («Колорадо» / «Каролина» / «Даллас»).

