Пловец Пригода: «Александр Овечкин – это идол. Не понимаю, почему ему еще не поставили памятник»

Пловец Пригода: Александр Овечкин – это идол, почему ему не поставили памятник?.

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине и его достижениях.

«Александр Овечкин – это идол. Я не понимаю, почему ему еще не поставили памятник.

Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне», – сказал Пригода.

Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда – оливье и селедка под шубой, топ фильмов – «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене

Пригода и Бурлакова названы лучшими спортсменами года в России