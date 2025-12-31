Пловец Пригода: «Александр Овечкин – это идол. Не понимаю, почему ему еще не поставили памятник»
Пловец Пригода: Александр Овечкин – это идол, почему ему не поставили памятник?.
Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине и его достижениях.
«Александр Овечкин – это идол. Я не понимаю, почему ему еще не поставили памятник.
Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне», – сказал Пригода.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
