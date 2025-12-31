  • Спортс
Полтапов о том, как встретит Новый год: «Речь Путина посмотрим, праздничный стол. Думаю провести время с мамой и сестрой»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился планами на вечер на 31 декабря.

– Какие планы на Новый год?

– Думаю провести время с мамой и сестрой. Погуляем, а затем у нас будет праздничный стол. А затем посмотрим речь Владимира Владимировича [Путина].

– Пожелаете ли под бой курантов, чтобы ЦСКА в этом году завоевал Кубок Гагарина?

– А зачем мне вам об этом рассказывать? Ведь не сбудется!» – сказал Полтапов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
