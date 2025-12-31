Полтапов о том, как встретит Новый год: «Речь Путина посмотрим, праздничный стол. Думаю провести время с мамой и сестрой»

Полтапов о том, как встретит Новый год: речь Путина посмотрим, праздничный стол.

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился планами на вечер на 31 декабря.

– Какие планы на Новый год?

– Думаю провести время с мамой и сестрой. Погуляем, а затем у нас будет праздничный стол. А затем посмотрим речь Владимира Владимировича [Путина].

– Пожелаете ли под бой курантов, чтобы ЦСКА в этом году завоевал Кубок Гагарина?

– А зачем мне вам об этом рассказывать? Ведь не сбудется!» – сказал Полтапов.

Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»