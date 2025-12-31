Браташ о слухах, что он возглавит «Адмирал»: «Пока это не соответствует действительности. Больше информации дать не могу»
Браташ о назначении в «Адмирал»: пока это не соответствует действительности.
Главный тренер «Бурана» из Olimpbet ВХЛ Олег Браташ не подтвердил слухи, что станет новым тренером «Адмирала».
«Пока это не соответствует действительности, больше информации дать вам не могу», – сказал Браташ.
Также сообщалось, что «Адмирал» покинет генеральный менеджер Вадим Аверкин. Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 31 очко за 38 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости