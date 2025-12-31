Браташ о слухах, что он возглавит «Адмирал»: «Пока это не соответствует действительности. Больше информации дать не могу»

Браташ о назначении в «Адмирал»: пока это не соответствует действительности.

Главный тренер «Бурана » из Olimpbet ВХЛ Олег Браташ не подтвердил слухи , что станет новым тренером «Адмирала ».

«Пока это не соответствует действительности, больше информации дать вам не могу», – сказал Браташ.

Также сообщалось, что «Адмирал» покинет генеральный менеджер Вадим Аверкин . Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 31 очко за 38 матчей.