Никитин о 2025-м: «Насыщенный эмоциями, потрясениями. Я этим живу и счастлив, что все случилось»

Тренер ЦСКА Никитин о 2025 годе: насыщенный эмоциями и потрясениями.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о 2025 годе. В мае тренер выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом », а позднее перешел в армейский клуб.

– Какие итоги 2025 года вы можете подвести?

– В жизни хоккеиста календарный год по‑другому идет. Если брать именно хоккейный календарный год, то он был насыщенный эмоциями, так скажем, определенными потрясениями.

Но я от этого не то что получаю удовольствие, я этим живу и счастлив, что все случилось, – сказал Никитин .

Никитин после 5:1 с «Динамо»: «Мы не такую команду хотим построить, которая выдыхала бы после 2 побед, трезво их оцениваем. Построение коллектива – умение быть стабильным»