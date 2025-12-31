Никитин о 2025-м: «Насыщенный эмоциями, потрясениями. Я этим живу и счастлив, что все случилось»
Тренер ЦСКА Никитин о 2025 годе: насыщенный эмоциями и потрясениями.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о 2025 годе. В мае тренер выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом», а позднее перешел в армейский клуб.
– Какие итоги 2025 года вы можете подвести?
– В жизни хоккеиста календарный год по‑другому идет. Если брать именно хоккейный календарный год, то он был насыщенный эмоциями, так скажем, определенными потрясениями.
Но я от этого не то что получаю удовольствие, я этим живу и счастлив, что все случилось, – сказал Никитин.
Никитин после 5:1 с «Динамо»: «Мы не такую команду хотим построить, которая выдыхала бы после 2 побед, трезво их оцениваем. Построение коллектива – умение быть стабильным»
