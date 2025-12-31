  • Спортс
  • Забастовка в ECHL закончилась. Игрокам увеличат суточные и зарплату, гарантируют больше выходных. Соглашение – на 5 лет
0

Профессиональная ассоциация хоккеистов (PHPA) объявила, что ее члены ратифицировали новое пятилетнее коллективное соглашение с ECHL после забастовки, которая длилась с 26 декабря. Матчи возобновились вчера ночью.

«Это соглашение отражает единство, решимость, профессионализм и дисциплину наших членов на протяжении всего этого процесса. Значительный прогресс был достигнут в нескольких ключевых областях, определенных нами как приоритетные. Этот результат был бы невозможен без их участия и поддержки», – сказал исполнительный директор PHPA Брайан Рамзи.

Комиссионер ECHL Райан Крелин заявил, что новое соглашение «значительно увеличивает компенсацию игрокам, улучшит их здоровье и безопасность, а также реализует новые инициативы, отвечающие потребностям хоккеистов».

Подробности контракта не были обнародованы. ECHL ранее заявляла, повысит зарплаты игрокам на 20% в первый год, увеличит суточные, гарантирует больше выходных дней и ограничит поездки между играми, идущими два дня подряд, до 525 км.

Сейчас в ECHL выступают 30 команд (29 из США и 1 из Канады) – все они входят в системы клубов НХЛ.

Забастовка в американском хоккее! Игроки отменили матчи и заявили о нарушении законов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
