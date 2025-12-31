«Флорида» провела церемонию в честь 1000 очков Маршанда в регулярках НХЛ. Форварду подарили золотую клюшку
«Флорида» провела церемонию в честь 1000 очков Маршанда в НХЛ.
«Флорида» провела торжественную церемонию в честь 1000 очков Брэда Маршанда в регулярных чемпионатах НХЛ. Событие состоялось перед домашним матчем с «Монреалем» (2:3 ОТ).
Маршанда и его семью вывели на центр площадки, нападающего наградили именной золотой клюшкой.
«Я очень благодарен организации за все, что они сделали для меня и моей семьи. Не только сегодня, но за весь год. Мне очень повезло быть частью этой группы», – сказал Маршанд.
37-летний игрок выступает за «Флориду» второй сезон и набрал за нее 49 очков в регулярках. 16 сезонов он провел в «Бостоне» и заработал 976 очков.
Фото: x.com/FlaPanthers
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости