«Флорида» провела церемонию в честь 1000 очков Маршанда в регулярках НХЛ. Форварду подарили золотую клюшку

«Флорида» провела церемонию в честь 1000 очков Маршанда в НХЛ.

«Флорида » провела торжественную церемонию в честь 1000 очков Брэда Маршанда в регулярных чемпионатах НХЛ. Событие состоялось перед домашним матчем с «Монреалем» (2:3 ОТ).

Маршанда и его семью вывели на центр площадки, нападающего наградили именной золотой клюшкой.

«Я очень благодарен организации за все, что они сделали для меня и моей семьи. Не только сегодня, но за весь год. Мне очень повезло быть частью этой группы», – сказал Маршанд.

37-летний игрок выступает за «Флориду» второй сезон и набрал за нее 49 очков в регулярках. 16 сезонов он провел в «Бостоне » и заработал 976 очков.

Фото: x.com/FlaPanthers