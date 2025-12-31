Разин о стажировке в НХЛ: «Интересно было бы поехать для общего развития. Я смотрю хайлайты, у них совсем другой хоккей – практически нет средней зоны»

Разин о стажировке в НХЛ: интересно поехать для общего развития.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что хотел бы поехать на стажировку в один из клубов НХЛ.

– За НХЛ вы как-то следите – за определенными командами или общими тенденциями?

– Я в основном хайлайты смотрю. Там можно следить за розыгрышем большинства, за игрой спецбригад меньшинства, за какими-то комбинациями на вбрасывании. Но как таковой там хоккей совсем другой, у них практически нет средней зоны. А у нас в лиге очень большой акцент делается на прохождение средней зоны, на оборону средней зоны.

Можно взять на вооружение какие-то элементы, эпизоды, но глобально смотреть и использовать тактику… У нас есть, конечно, команды, которые, как в НХЛ, играют в загоны. Мы тоже попробовали, у нас так не получилось.

– Несколько лет назад в интервью говорили, что не против бы пройти стажировку в НХЛ. Есть ли желание сделать это в будущем, если появится такая возможность?

– Почему бы и нет? Всегда интересно поехать, посмотреть тренировочный процесс, установки на игру, которые тренеры делают. Узнать, как проходит игровой день, когда у команды перелеты, процесс восстановления. Конечно, это все интересно для общего развития, – сказал Разин.

