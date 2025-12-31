«Адмирал» возглавит Браташ. Аверкин покинет пост генменеджера клуба (Артур Хайруллин)
«Адмирал» возглавит Браташ.
По информации инсайдера «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым главным тренером «Адмирала» станет Олег Браташ.
Последним местом работы 59-летнего специалиста на уровне FONBET КХЛ была «Лада», которую он возглавлял с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.
Сейчас Браташ тренирует воронежский «Буран» из Olimpbet ВХЛ. Команда идет на 23-м месте в регулярном чемпионате лиги.
Также сообщается, что «Адмирал» покинет генеральный менеджер Вадим Аверкин.
Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 31 очко за 38 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
