  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Адмирал» возглавит Браташ. Аверкин покинет пост генменеджера клуба (Артур Хайруллин)
4

«Адмирал» возглавит Браташ. Аверкин покинет пост генменеджера клуба (Артур Хайруллин)

«Адмирал» возглавит Браташ.

По информации инсайдера «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым главным тренером «Адмирала» станет Олег Браташ.

Последним местом работы 59-летнего специалиста на уровне FONBET КХЛ была «Лада», которую он возглавлял с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.

Сейчас Браташ тренирует воронежский «Буран» из Olimpbet ВХЛ. Команда идет на 23-м месте в регулярном чемпионате лиги.

Также сообщается, что «Адмирал» покинет генеральный менеджер Вадим Аверкин.

Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 31 очко за 38 матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoБуран
logoВадим Аверкин
logoВХЛ
logoАдмирал
logoОлег Браташ
logoКХЛ
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Скабелка – в числе претендентов на пост в «Адмирале». Экс-тренер «Авангарда» и «Локомотива» не работает в КХЛ с 2023-го (Артур Хайруллин)
24 декабря, 11:21
Спортдиректор «Адмирала»: «Контракт Тамбиева формально еще действует. Он пока просто отстранен»
11 декабря, 09:17
Брюквин подпишет контракт с «Адмиралом» («СЭ»)
7 ноября, 10:57
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Анахайма», «Сан-Хосе» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Бостона»
14 минут назад
Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение – надо будет 100 лет, чтобы его побить»
18 минут назад
МЧМ-2026. Чехия сыграет с Латвией, США против Швеции, Канада встретится с Финляндией
20 минут назад
Президент КХЛ Морозов поздравил с Новым годом: «Пусть бой курантов возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас»
29 минут назад
Кучеров – 3-й в рейтинге правых вингеров по итогам 2025-го по версии Daily Faceoff. Пастрняк – 1-й, Марнер – 2-й, Рантанен – 5-й
41 минуту назад
Пловец Пригода: «Александр Овечкин – это идол. Не понимаю, почему ему еще не поставили памятник»
сегодня, 13:59
Полтапов о том, как встретит Новый год: «Речь Путина посмотрим, праздничный стол. Думаю провести время с мамой и сестрой»
сегодня, 13:45
Кубок Шпенглера. Финал. «Давос» победил сборную NCAA и выиграл турнир
сегодня, 13:40
Браташ о слухах, что он возглавит «Адмирал»: «Пока это не соответствует действительности. Больше информации дать не могу»
сегодня, 13:28
Никитин о 2025-м: «Насыщенный эмоциями, потрясениями. Я этим живу и счастлив, что все случилось»
сегодня, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
56 минут назад
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
сегодня, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
сегодня, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
сегодня, 11:03
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
сегодня, 10:50
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45
«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
сегодня, 06:30