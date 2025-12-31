«Адмирал» возглавит Браташ. Аверкин покинет пост генменеджера клуба (Артур Хайруллин)

«Адмирал» возглавит Браташ.

По информации инсайдера «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым главным тренером «Адмирала » станет Олег Браташ .

Последним местом работы 59-летнего специалиста на уровне FONBET КХЛ была «Лада», которую он возглавлял с лета 2023-го по ноябрь 2024 года.

Сейчас Браташ тренирует воронежский «Буран » из Olimpbet ВХЛ. Команда идет на 23-м месте в регулярном чемпионате лиги.

Также сообщается, что «Адмирал» покинет генеральный менеджер Вадим Аверкин .

Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 31 очко за 38 матчей.