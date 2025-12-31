Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда – оливье и селедка под шубой, топ фильмов – «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос на новогоднюю тематику.
– Любимые новогодние блюда?
– Оливье и селедка под шубой.
– Топ-2 фильма на Новый год?
– «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит».
– Самый запоминающийся подарок из детства на Новый год?
– Я не помню (смеется).
– Любимая новогодняя традиция?
– Собраться со всей семьей за одним столом.
– Кому первому позвоните в новогоднюю ночь?
– Моей супруге. Мы будем в поездке (на матч с «Оттавой» – Спортс’‘). Будем отмечать Новый год в другом городе от семьи, но в 12 часов я позвоню супруге, – сказал Овечкин.
