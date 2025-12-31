Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда – оливье и селедка под шубой, топ фильмов – «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене

Овечкин прошел новогодний блиц-опрос.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин прошел блиц-опрос на новогоднюю тематику.

– Любимые новогодние блюда?

– Оливье и селедка под шубой.

– Топ-2 фильма на Новый год?

– «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит».

– Самый запоминающийся подарок из детства на Новый год?

– Я не помню (смеется).

– Любимая новогодняя традиция?

– Собраться со всей семьей за одним столом.

– Кому первому позвоните в новогоднюю ночь?

– Моей супруге. Мы будем в поездке (на матч с «Оттавой» – Спортс’‘). Будем отмечать Новый год в другом городе от семьи, но в 12 часов я позвоню супруге, – сказал Овечкин.

