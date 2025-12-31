Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»

Полтапов о своей шайбе «Динамо»: тренер говорил бросать в «очко».

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал заброшенную шайбу в матче FONBET КХЛ c «Динамо » (5:1). Форвард реализовал выход один на один.

– По сравнению с прошлым матчем против «Динамо» изменилась наша реализация, плюс некоторые экстрамоменты, которые мы смогли выиграть.

– Ваша шайба стала психологической для Моторыгина, уж слишком легко вы его переиграли.

– Максима знаю давно, просто я забил хороший гол. Мне всегда Александр Александрович (Попов, тренер ЦСКА – Спортс’‘) говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко», – сказал Полтапов.

