Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал заброшенную шайбу в матче FONBET КХЛ c «Динамо» (5:1). Форвард реализовал выход один на один.
– По сравнению с прошлым матчем против «Динамо» изменилась наша реализация, плюс некоторые экстрамоменты, которые мы смогли выиграть.
– Ваша шайба стала психологической для Моторыгина, уж слишком легко вы его переиграли.
– Максима знаю давно, просто я забил хороший гол. Мне всегда Александр Александрович (Попов, тренер ЦСКА – Спортс’‘) говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко», – сказал Полтапов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
