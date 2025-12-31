Ларионов о своем новогоднем столе: оливье – наша русская душа.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о своем новогоднем столе.

– Всем известны ваши гастрономические предпочтения. Но за праздничным столом вы позволяете себе хотя бы немного оливье и селедочки под шубой?

– Хороший вопрос. Традиции все равно сохранились, несмотря на то, что мы больше 30 лет прожили в Америке. Оливье – это оливье, это наша русская душа, наш стол.

Он по-разному готовится: бывает суперкалорийный, бывает более правильный. В детали углубляться не буду, – сказал Ларионов.

Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье»