Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»

Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: КХЛ растет и развивается.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поздравил болельщиков, игроков, тренеров и партнеров лиги с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы смотрим вперед с оптимизмом. КХЛ растет и развивается, и я от всего сердца благодарю всех, кто помогает нам в этом.

Пусть уходящий год запомнится вам победами любимых команд, успехами и теплыми моментами с близкими. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком. Тогда все получится.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и сил для новых побед!» – сказано в сообщении.

Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье»