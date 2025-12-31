  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»
1

Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»

Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: КХЛ растет и развивается.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поздравил болельщиков, игроков, тренеров и партнеров лиги с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы смотрим вперед с оптимизмом. КХЛ растет и развивается, и я от всего сердца благодарю всех, кто помогает нам в этом.

Пусть уходящий год запомнится вам победами любимых команд, успехами и теплыми моментами с близкими. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком. Тогда все получится.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и сил для новых побед!» – сказано в сообщении.

Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoГеннадий Тимченко
болельщики
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» во время матча «Салавата» с «Динамо» Минск. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями
сегодня, 08:25Фото
Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье»
вчера, 21:42
Ларионов о 3:2 с «Шанхаем»: «После матча с «Сочи» важна была реакция команды. Два очка – это показатель того настроя и сплоченности, которую сегодня видели»
вчера, 19:24
Главные новости
Кубок Шпенглера. Финал. Сборная NCAA играет с «Давосом»
1 минуту назадLive
Ларионов о своем новогоднем столе: «Оливье – наша русская душа. Традиции сохранились, несмотря на то, что мы больше 30 лет прожили в Америке»
34 минуты назад
Автор песни Despacito Луис Фонси споет перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра пройдет в Майами в ночь со 2 на 3 января
58 минут назад
Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него – событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»
сегодня, 09:59
Вячеслав Козлов: «У «Динамо» начался спад с декабрьской паузы. Из сборной игроки приехали кто больным, кто в безобразном состоянии»
сегодня, 09:48
Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 60 очков за 39 игр в этом сезоне НХЛ (Эмили Каплан)
сегодня, 09:36
Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ. Он стал быстрейшим с 1998 года по этому показателю среди новичков «Флайерс»
сегодня, 09:15
Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»
сегодня, 08:49
Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» во время матча «Салавата» с «Динамо» Минск. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями
сегодня, 08:25Фото
«Виннипег» идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне команда взяла Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
9 минут назад
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
22 минуты назад
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45
«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
сегодня, 06:30
«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без выбывших из-за травм Мэттьюса, Нюландера, Джошуа и Танева. Уолл сделал шатаут, отразив 33 броска
сегодня, 06:20
Гребенкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером». У него 4 (1+3) очка в последних 4 играх
сегодня, 05:58Видео
Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:58Видео