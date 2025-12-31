Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него – событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»
Батрак о рекорде Овечкина: президенты разных стран говорили про него.
Комментатор Артем Батрак поделился мнением о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Такое событие ушло за рамки всего спорта. Оно стало международным. Про него говорили президенты разных стран. Про него говорили в странах, где не знают, что такое хоккей.
Никто не может конкурировать с Овечкиным за звание хоккеиста года, спортсмена года, а, может, и человека года», – сказал Батрак.
