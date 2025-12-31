Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 60 очков за 39 игр в этом сезоне НХЛ (Эмили Каплан)
Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду.
По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сыграет за сборную Канады на Олимпиаду-2026.
Официальное объявление состава ожидается в ночь с 31 на 1 января.
В текущем сезоне 19-летний хоккеист набрал 60 (21+39) очков в 39 матчах при полезности «плюс 13». Он занимает третье место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эмили Каплан
