Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 60 очков за 39 игр в этом сезоне НХЛ (Эмили Каплан)

По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сыграет за сборную Канады на Олимпиаду-2026.

Официальное объявление состава ожидается в ночь с 31 на 1 января.

В текущем сезоне 19-летний хоккеист набрал 60 (21+39) очков в 39 матчах при полезности «плюс 13». Он занимает третье место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ .

