  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
3

Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)

Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири».

Сегодня 34-летний нападающий Энди Андреофф подписал контракт с «Сибирью» до конца сезона-2026/27.

По информации Metaratings, форвард заработает в нынешнем сезоне 27 млн рублей. В следующем чемпионате зарплата канадца составит 60 млн рублей.

Андреофф вернулся в команду, в составе которой провел два предыдущих года. В его активе 137 игр за «Сибирь» в FONBET КХЛ с учетом плей-офф и 81 (51+30) очко.

Текущий сезон он начал в составе «Цюриха» в чемпионате Швейцарии – 19 матчей и 3 (2+1) очка при полезности «минус 5». Также он сыграл за сборную Канады на Кубке Шпенглера – 3 матча без очков.

Люзенков о победной серии «Сибири»: «Секрет прост – каждый выполняет свои функции от начала и до конца, все отдаются игре. У нас только так»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЭнди Андреофф
logoСибирь
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреофф вернулся в «Сибирь», контракт – до 2027 года. У канадского форварда 137 матчей за команду с учетом плей-офф и 51+30
сегодня, 07:30
«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
17 декабря, 09:11
«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)
15 декабря, 18:54
Главные новости
Кубок Шпенглера. Финал. Сборная NCAA играет с «Давосом»
56 секунд назадLive
Ларионов о своем новогоднем столе: «Оливье – наша русская душа. Традиции сохранились, несмотря на то, что мы больше 30 лет прожили в Америке»
33 минуты назад
Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»
42 минуты назад
Автор песни Despacito Луис Фонси споет перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра пройдет в Майами в ночь со 2 на 3 января
57 минут назад
Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него – событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»
сегодня, 09:59
Вячеслав Козлов: «У «Динамо» начался спад с декабрьской паузы. Из сборной игроки приехали кто больным, кто в безобразном состоянии»
сегодня, 09:48
Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 60 очков за 39 игр в этом сезоне НХЛ (Эмили Каплан)
сегодня, 09:36
Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ. Он стал быстрейшим с 1998 года по этому показателю среди новичков «Флайерс»
сегодня, 09:15
Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»
сегодня, 08:49
Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» во время матча «Салавата» с «Динамо» Минск. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями
сегодня, 08:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
8 минут назад
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
21 минуту назад
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45
«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
сегодня, 06:30
«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без выбывших из-за травм Мэттьюса, Нюландера, Джошуа и Танева. Уолл сделал шатаут, отразив 33 броска
сегодня, 06:20
Гребенкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером». У него 4 (1+3) очка в последних 4 играх
сегодня, 05:58Видео
Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:58Видео
Тарасов пропустил 3 шайбы после 29 бросков «Монреаля». Поражение – 8-е в 13 играх в сезоне
сегодня, 04:45