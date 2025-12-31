Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)

Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири».

Сегодня 34-летний нападающий Энди Андреофф подписал контракт с «Сибирью » до конца сезона-2026/27.

По информации Metaratings, форвард заработает в нынешнем сезоне 27 млн рублей. В следующем чемпионате зарплата канадца составит 60 млн рублей.

Андреофф вернулся в команду, в составе которой провел два предыдущих года. В его активе 137 игр за «Сибирь» в FONBET КХЛ с учетом плей-офф и 81 (51+30) очко.

Текущий сезон он начал в составе «Цюриха» в чемпионате Швейцарии – 19 матчей и 3 (2+1) очка при полезности «минус 5». Также он сыграл за сборную Канады на Кубке Шпенглера – 3 матча без очков.

