Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал свое высказывание об Александре Радулове.
В 2024 году, когда нападающий покинул «Ак Барс», Разин сказал: «Его лучший хоккей уже позади. Сашке надо уже на тренерскую работу переходить».
В следующем сезоне Радулов взял Кубок Гагарина с «Локомотивом», а в этом – набрал 37 очков за 41 матч в FONBET КХЛ.
«Я не говорил, что Радулов – плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды, потому что у нас есть свои лидеры, у нас эти места уже заняты.
Тому же Шипачеву находить роль в третьем-четвертом звене – я буду только его мучить. Моя речь была примерно вот про это, а не про то, что они плохие хоккеисты», – заявил Разин.
