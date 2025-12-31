Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»

Разин о Радулове: я не говорил, что он плохой хоккеист.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал свое высказывание об Александре Радулове .

В 2024 году, когда нападающий покинул «Ак Барс», Разин сказал : «Его лучший хоккей уже позади. Сашке надо уже на тренерскую работу переходить».

В следующем сезоне Радулов взял Кубок Гагарина с «Локомотивом », а в этом – набрал 37 очков за 41 матч в FONBET КХЛ.

«Я не говорил, что Радулов – плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды, потому что у нас есть свои лидеры, у нас эти места уже заняты.

Тому же Шипачеву находить роль в третьем-четвертом звене – я буду только его мучить. Моя речь была примерно вот про это, а не про то, что они плохие хоккеисты», – заявил Разин.

Разин о Кузнецове: «Больной вопрос. Ему не хватает дыхалки, силы в ногах – нельзя сказать, что он не хочет. Желаю Евгению, чтобы он был лидером «Металлурга» на льду»