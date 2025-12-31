Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы.
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, 32-летний нападающий сборной Швеции Вильям Карлссон не сыграет на Олимпиаде-2026 из-за травмы.
Форвард «Вегаса» не играет с 9 ноября и находится в долгосрочном списке травмированных (LTIR). Сообщается, что он не успеет восстановиться и набрать форму к Играм.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Карлссон провел 14 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
