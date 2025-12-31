Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» во время матча «Салавата» с «Динамо» Минск. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями

Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» в Уфе.

Во время матча FONBET КХЛ между «Салаватом » и «Динамо » Минск (2:3 ОТ) состоялся ежегодный «Мишкопад». В рамках благотворительной акции болельщики кидают на лед плюшевых медведей, купленных на арене.

«7 593 064 рубля – на добрые дела в Уфе.

«Мишкопад» в Уфе завершился очередным рекордом! Вместе с болельщиками и партнерами клуба удалось собрать более 7,5 миллионов рублей.

Все средства отправятся в благотворительный фонд «Потерь нет». Организация занимается системной помощью в решении проблем с онкологическими заболеваниями у детей», – сказано в сообщении.

Отметим, что в прошлом году «Мишкопад» собрал 6,75 млн рублей.

Фото: t.me/hcsu61