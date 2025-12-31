«Виннипег» идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне команда взяла Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке

«Виннипег» идет последним в НХЛ.

«Виннипег » опустился на последнее место в сводной таблице НХЛ после поражения «Чикаго » от «Айлендерс » в овертайме (2:3).

В активе канадской команды 34 очка после 37 матчей, она проиграла 9 из 10 последних встреч в регулярном чемпионате.

По итогам прошлого сезона «Джетс» завоевали Президентский кубок, набрав больше всех очков в регулярке – 116.