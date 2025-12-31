«Виннипег» идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне команда взяла Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке
«Виннипег» идет последним в НХЛ.
«Виннипег» опустился на последнее место в сводной таблице НХЛ после поражения «Чикаго» от «Айлендерс» в овертайме (2:3).
В активе канадской команды 34 очка после 37 матчей, она проиграла 9 из 10 последних встреч в регулярном чемпионате.
По итогам прошлого сезона «Джетс» завоевали Президентский кубок, набрав больше всех очков в регулярке – 116.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
