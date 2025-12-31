НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Анахайма», «Сан-Хосе» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Бостона»
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Анахаймом» в гостях, «Сан-Хосе» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
