43

Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025 году: «Овечкин. Одного надо назвать – и все. Остальные даже близко не могут быть»

Александр Мостовой: лучший спортсмен России – Овечкин, остальные даже не близко.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году. 

40-летний хоккеист в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки

Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым в истории лиги, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).

– Кого бы вы могли назвать тремя лучшими спортсменами России в этом году?

 – Здесь трех не надо называть, одного надо назвать, и все. Остальные даже близко не могут быть. Это Александр Овечкин.

Человек установил рекорд, который тридцать лет никто не мог побить и еще столько же не побьют. Здесь даже рядом никого не будет, – сказал Мостовой. 

Итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025». Вы еще раз выбрали Овечкина!

