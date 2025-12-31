Александр Мостовой: лучший спортсмен России – Овечкин, остальные даже не близко.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал капитана «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году.

40-летний хоккеист в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ , побив рекорд Уэйна Гретцки .

Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым в истории лиги, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).

– Кого бы вы могли назвать тремя лучшими спортсменами России в этом году?

– Здесь трех не надо называть, одного надо назвать, и все. Остальные даже близко не могут быть. Это Александр Овечкин.

Человек установил рекорд, который тридцать лет никто не мог побить и еще столько же не побьют. Здесь даже рядом никого не будет, – сказал Мостовой.

