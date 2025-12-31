Андреофф вернулся в «Сибирь», контракт – до 2027 года. У канадского форварда 137 матчей за команду с учетом плей-офф и 51+30

Энди Андреофф вернулся в «Сибирь», контракт – до 2027 года.

«Сибирь » объявила о подписании контракта с 34-летним форвардом Энди Андреоффом . Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Канадец вернулся в команду, в составе которой провел 2 предыдущих сезона. В его активе 137 игр за команду в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и 81 (51+30) очко.

Текущий сезон он начал в составе «Цюриха » в чемпионате Швейцарии – 19 матчей и 3 (2+1) очка при полезности «минус 5». Также он сыграл за сборную Канады на Кубке Шпенглера – 3 матча без очков.