МЧМ-2026. Чехия сыграет с Латвией, США против Швеции, Канада встретится с Финляндией

Завершается групповой этап МЧМ-2026.

В заключительных матчах группового этапа МЧМ-2026 Швейцария сыграет со Словакией, Чехия – с Латвией, США будут противостоять Швеции, Канада сойдется с Финляндией. 

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
