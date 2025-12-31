МЧМ-2026. Чехия сыграет с Латвией, США против Швеции, Канада встретится с Финляндией
Завершается групповой этап МЧМ-2026.
В заключительных матчах группового этапа МЧМ-2026 Швейцария сыграет со Словакией, Чехия – с Латвией, США будут противостоять Швеции, Канада сойдется с Финляндией.
Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
