  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о КХЛ: «Вектор развития – 22 «Шанхая». Гастарбайтеры собрались поиграть в хоккейчик и нагулять себе финансовый аппетит. Парад дилетантов, идея – все тупо скопировать с НХЛ»
7

Плющев о КХЛ: «Вектор развития – 22 «Шанхая». Гастарбайтеры собрались поиграть в хоккейчик и нагулять себе финансовый аппетит. Парад дилетантов, идея – все тупо скопировать с НХЛ»

Владимир Плющев: вектор развития КХЛ – 22 «Шанхая», это парад дилетантов.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике ситуацию в КХЛ. 

– К великому сожалению, мы сами сделали из КХЛ скромную по уровню лигу, в которой все одинаково серые и все чередуют взлеты с падениями. Лигу, в которой кубковую восьмерку на Западе можно было назвать еще до старта чемпионата – и как раз именно она к зиме и оформилась. После того, как «Шанхай» сдулся и бросил играть.

Вектор развития этой КХЛ – грубо говоря, 22 «Шанхая». Гастарбайтеры собрались поиграть в хоккейчик и нагулять себе финансовый аппетит. Без какого-либо напряжения в виде нормальной летней подготовки, без всякой клубной идеи, без какой-либо пользы для российского хоккея, без его развития.

Видели популярный мультфильм «Шайбу-шайбу»? Там собрана отвязная канадская команда, которая резво бегает по площадке, но потом обязательно сдувается. Нынешний «Шанхай» – ее копия (смеется).

Самое печальное, что сама КХЛ создает такие условия, чтобы все стали «шанхаями».

– В чем это выражается?

– Под угрозой штрафов и дисквалификаций летом запрещены молодежные лагеря в клубах КХЛ. Базовая подготовка сжата до двух-трех недель, тренерам выворачивают руки, хотя эта профессия – самая творческая и ответственная в истории нашего хоккея.

Поразительно, но тренерам словно запрещают воспитывать молодых игроков, развивать их. Расширение лимита на легионеров до пяти – из той же оперы. Хотя оно абсурдно, учитывая, что из Европы по политическим причинам игроки к нам не едут – и рынок легионеров крайне бедный. 

– Ваша версия – зачем это делается?

– Тут все как в нашем судействе – парад дилетантов. Кому-то пришла в голову идея все тупо скопировать с НХЛ – и ее так же тупо выполняют, начав с уничтожения полноценных предсезонок. Не понимая, что в НХЛ собраны все сливки мирового хоккея, а нам нужно начинать чуть ли не с нуля. И не эксплуатировать уже сформированные таланты, а их открывать и воспитывать.

Послушайте, ползучая «шанхаизация» идет даже в таких мощных клубах Запада, как СКА и ЦСКА. Армейцев Москвы и Питера постоянно качает на волнах, оба клуба плывут где-то у границ кубковой восьмерки. Что уж говорить о других, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЦСКА
деньги
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
лимит на легионеров
судьи
logoНХЛ
Политика
кино
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ларионов о своем новогоднем столе: «Оливье – наша русская душа. Традиции сохранились, несмотря на то, что мы больше 30 лет прожили в Америке»
32 минуты назад
Тимченко поздравил с наступающим Новым годом: «КХЛ растет и развивается, мы смотрим вперед с оптимизмом. В хоккее и в жизни главное – быть увлеченным и отдаваться делу целиком»
41 минуту назад
Автор песни Despacito Луис Фонси споет перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра пройдет в Майами в ночь со 2 на 3 января
56 минут назад
Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него – событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»
сегодня, 09:59
Вячеслав Козлов: «У «Динамо» начался спад с декабрьской паузы. Из сборной игроки приехали кто больным, кто в безобразном состоянии»
сегодня, 09:48
Селебрини вошел в состав Канады на Олимпиаду. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 60 очков за 39 игр в этом сезоне НХЛ (Эмили Каплан)
сегодня, 09:36
Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ. Он стал быстрейшим с 1998 года по этому показателю среди новичков «Флайерс»
сегодня, 09:15
Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»
сегодня, 08:49
Более 7,5 млн рублей собрали на «Мишкопаде» во время матча «Салавата» с «Динамо» Минск. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями
сегодня, 08:25Фото
«Виннипег» идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне команда взяла Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
7 минут назад
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
20 минут назад
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45
«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
сегодня, 06:30
«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без выбывших из-за травм Мэттьюса, Нюландера, Джошуа и Танева. Уолл сделал шатаут, отразив 33 броска
сегодня, 06:20
Гребенкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером». У него 4 (1+3) очка в последних 4 играх
сегодня, 05:58Видео
Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:58Видео