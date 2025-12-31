Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
Джозеф Уолл, Ник Сузуки и Энтони Манта – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Энтони Манта с дублем в ворота «Каролины» (5:1). У него 4 шайбы в последних 3 играх.
Вторая звезда – капитан «Монреаля» Ник Сузуки с дублем в ворота «Флориды» (3:2 ОТ). Ему удалось сравнять счет на 58:38 и поставить точку на 63:24.
Первая звезда – вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, засушивший «Нью-Джерси» (4:0) при 33 отраженных бросках. Шатаут стал для него первым в сезоне и 3-м – за карьеру в регулярках лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
