«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
«Калгари» продлил контракт с вратарем Девином Кули на 2 года.
«Калгари» объявил о подписании нового контракта с вратарем Девином Кули.
Срок соглашения с 28-летним американцем – 2 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 1,35 миллиона долларов.
В текущем сезоне Кули провел 13 игр в регулярном чемпионате (10 – в старте). В его активе 4 победы и 6 поражений при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.
Зарплата игрока по текущему контракту, действующему до конца этого сезона, составляет 775 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Калгари»
