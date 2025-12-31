«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40

«Калгари» продлил контракт с вратарем Девином Кули на 2 года.

«Калгари » объявил о подписании нового контракта с вратарем Девином Кули.

Срок соглашения с 28-летним американцем – 2 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 1,35 миллиона долларов.

В текущем сезоне Кули провел 13 игр в регулярном чемпионате (10 – в старте). В его активе 4 победы и 6 поражений при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.

Зарплата игрока по текущему контракту, действующему до конца этого сезона, составляет 775 тысяч долларов.