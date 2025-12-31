«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без выбывших из-за травм Мэттьюса, Нюландера, Джошуа и Танева. Уолл сделал шатаут, отразив 33 броска

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера.

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ , несмотря на потери в составе.

Форвард Вильям Нюландер (41 очко в 33 играх, 14+27) пропустил 2-й матч подряд из-за нераскрытой травмы.

Форвард Остон Мэттьюс (27 очков в 33 играх, 15+12) не сыграл против «Девилс» из-за травмы нижней части тела. Решение о его невыходе на лед было принято перед игрой.

Форвард Дакота Джошуа (10 очков в 36 играх, 6+4) пропустил встречу из-за травмы верхней части тела, а защитник Крис Танев (2 ассиста и «+8» в 11 играх) – из-за травмы нижней части тела.

Первой звездой встречи стал вратарь Джозеф Уолл , отразивший все 33 броска.

Голами отличились форварды Бобби Макмэнн, Николя Руа, Калле Йернкрук и Мэттью Найз . Вызванный из фарм-клуба 23-летний форвард Джейкоб Куиллан провел 3-й матч в сезоне.

Таким образом, «Торонто» догнал «Нью-Джерси» в таблице Восточной конференции. Обе команды идут вне зоны плей-офф с 42 очками в 39 играх.