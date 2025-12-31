Гребенкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером». У него 4 (1+3) очка в последних 4 играх

Никита Гребенкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером».

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (6:3).

На счету 22-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 10:36. В последних 4 играх – 4 (1+3) балла.

Сегодня Гребенкин (10:52 – минимальное время среди форвардов «Флайерс», нейтральная полезность) остался без бросков в створ.

Эпизод с участием Гребенкина – с 0:16