Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ
Нико Хишир и Мэттью Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто».
Форварды Нико Хишир и Мэттью Найз подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Торонто» (0:4).
Эпизод произошел в третьем периоде после одного из вбрасываний. Перед ним соперники обменялись репликами.
Драка получилась короткой. По ее ходу капитан «Девилс» дважды упал на лед. Для него этот бой стал 2-м за карьеру в лиге, для форварда «Лифс» – 3-м.
Оба игрока получили по 5 минут штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
