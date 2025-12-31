Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ

Нико Хишир и Мэттью Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто».

Форварды Нико Хишир и Мэттью Найз подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси » и «Торонто » (0:4).

Эпизод произошел в третьем периоде после одного из вбрасываний. Перед ним соперники обменялись репликами.

Драка получилась короткой. По ее ходу капитан «Девилс» дважды упал на лед. Для него этот бой стал 2-м за карьеру в лиге, для форварда «Лифс» – 3-м.

Оба игрока получили по 5 минут штрафа.