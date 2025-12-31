Кубок Шпенглера. Финал. Сборная NCAA сыграет с «Давосом»
В Давосе завершается 97-й розыгрыш Кубка Шпенглера.
В финальном матче сойдутся «Давос» и сборная NCAA – главной студенческой лиги США.
Для хозяев победа в домашнем турнире может стать второй за три года, для швейцарских клубов – 4-й подряд (в 2022 году победила «Амбри-Пиотта», в 2024-м – «Фрибур»).
Финал
«Давос» – сборная NCAA – 14:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
