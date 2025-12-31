Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне
Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче с «Чикаго».
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 Б).
На счету 25-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 13:59.
Сегодня Шабанов (13:53, «+1») отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости