  • Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне
Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне

Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче с «Чикаго».

Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 Б). 

На счету 25-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 13:59.

Сегодня Шабанов (13:53, «+1») отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
