Тарасов пропустил 3 шайбы после 29 бросков «Монреаля». Поражение – 8-е в 13 играх в сезоне

Даниил Тарасов пропустил 3 шайбы после 29 бросков «Монреаля».

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (2:3 ОТ).

26-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков «Канадиенс».

Поражение стало для него 8-м в 13 играх в сезоне (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).