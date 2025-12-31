Тарасов пропустил 3 шайбы после 29 бросков «Монреаля». Поражение – 8-е в 13 играх в сезоне
Даниил Тарасов пропустил 3 шайбы после 29 бросков «Монреаля».
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:3 ОТ).
26-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков «Канадиенс».
Поражение стало для него 8-м в 13 играх в сезоне (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости