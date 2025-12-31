18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ, набравший 25 очков. У него 9+16 в 40 играх в сезоне при полезности «+8»

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим 25 очков.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (3:2 Б).

На счету 18-летнего канадца стало 25 (9+16) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:51.

Шефер занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая форвардам Ивану Демидову («Монреаль», 33 очка в 39 играх) и Беккету Сеннеке («Анахайм», 29 в 39).

Первый номер драфта НХЛ-2025 (18 лет 116 дней) стал самым молодым защитником в истории лиги, достигшим отметки 25 очков.

При этом по числу игр, затраченных на достижение этой отметки, он уступил трем 18-летним защитникам – Филу Хаусли (30 игр), Рэю Бурку (33) и Бобби Орру (38).