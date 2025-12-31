Кросби делит 4-е место в истории НХЛ по голам при равном счете (232). Он догнал Селянне, в топ-3 – Овечкин, Бретт Халл и Ягр
Сидни Кросби делит 4-е место в истории НХЛ по голам при равном счете.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).
В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 40 (21+19) очков в 38 играх при полезности «минус 5».
Кросби в 232-й раз за карьеру в лиге забросил шайбу при равном счете и вывел свою команду вперед.
По числу таких голов он делит 4-е место в истории лиги с Теему Селянне. В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 295), Бретт Халл (264) и Яромир Ягр (262).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости