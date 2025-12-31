Кросби в 10-й раз набрал 90+ очков в НХЛ за календарный год. Чаще это удавалось только Гретцки и Дионну

Сидни Кросби в 10-й раз в карьере набрал 90+ очков в НХЛ за календарный год.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 40 (21+19) очков в 38 играх при полезности «минус 5».

За календарный 2025 год – 90 (44+46) баллов в 79 играх.

Кросби в 10-й раз за карьеру достиг отметки 90 очков в регулярках в рамках одного календарного года.

В истории НХЛ только 2 игрока делали это чаще – Уэйн Гретцки (16 раз) и Марсель Дионн (12). Столько же раз (10) это удалось Марку Мессье .