Свечников без очков во 2-м матче подряд: 3 броска, 1 хит, 2 потери и «минус 2» за 13:50 c «Питтсбургом». У него 10+17 в 39 играх в сезоне
Андрей Свечников остался без очков в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:5).
На счету 25-летнего игрока 27 (10+17) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Матч без очков стал вторым подряд после результативной серии из 5 игр (3+6 на отрезке).
Сегодня Свечников (13:50, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
