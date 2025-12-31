Свечников без очков во 2-м матче подряд: 3 броска, 1 хит, 2 потери и «минус 2» за 13:50 c «Питтсбургом». У него 10+17 в 39 играх в сезоне

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (1:5).

На счету 25-летнего игрока 27 (10+17) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Матч без очков стал вторым подряд после результативной серии из 5 игр (3+6 на отрезке).

Сегодня Свечников (13:50, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 2 потери.