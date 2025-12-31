Скиннер записал в актив 1-ю победу в составе «Питтсбурга». Он отразил 27 из 28 бросков «Каролины» и стал 1-й звездой матча

Стюарт Скиннер записал в актив 1-ю победу в составе «Питтсбурга».

Вратарь «Питтсбурга » Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).

27-летний канадец отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для Скиннера первой в составе «Пингвинс» – до этого были 3 поражения.

В 4 играх после обмена из «Эдмонтона» он отражал 86,9% бросков при коэффициенте надежности 2,91. С общей статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .