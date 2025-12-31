Скиннер записал в актив 1-ю победу в составе «Питтсбурга». Он отразил 27 из 28 бросков «Каролины» и стал 1-й звездой матча
Стюарт Скиннер записал в актив 1-ю победу в составе «Питтсбурга».
Вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).
27-летний канадец отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.
Победа стала для Скиннера первой в составе «Пингвинс» – до этого были 3 поражения.
В 4 играх после обмена из «Эдмонтона» он отражал 86,9% бросков при коэффициенте надежности 2,91. С общей статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости